Женитьба Петросяна не дает ему спокойно работать

Юморист якобы несчастлив в браке, о чем рассказывают его друзья.

Об этом стало известно сегодня, 29 июня. Обо всем пишет «Московский комсомолец». Писатель-сатирик Леонид Натапов раскрыл подробности личной жизни Евгения Петросяна. Он уверяет, что все не так уж гладко: молодая супруга юмориста и его дочь постоянно скандалят, так как не могут поделить имущество. Из-за этого Петросян не способен творить – у него нет сил на работу.

«Мой коллега имеет известность и регалии, но никак не обретет душевный покой»,

— считает Натапов.

Друг Петросяна назвал брак с Татьяной Брухуновой неудачным. Он считает, что женщина мешает знаменитости творить – ее беспокоят финансовые вопросы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что похудевшую молодую супругу Петросяна уличили в фотошопе. Пользователи увидели «следы» неумелого использования фотошопа: в частности, «поплывший» из-за неестественной худобы ног контур бордюра.