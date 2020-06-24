Похудевшую молодую супругу Петросяна уличили в фотошопе

Похудевшую молодую супругу Петросяна уличили в фотошопе
Девушка критику никак не прокомментировала. Фото: Instagram @bruhunova

Новую супругу юмориста Евгения Петросяна, Татьяну Брухунову, уличили в неумелом использовании фотошопа после публикации снимка в Instagram.

Во вторник, 23 июня, Татьяна выложила фото, на котором она в обтягивающих леггинсах позирует на одной из улиц столицы. Девушка подписала публикацию восторженной фразой о долгожданном посещении недавно открывшихся в Москве летних веранд заведений. Однако её радость омрачили ироничные комментарии подписчиков.

Некоторые искренне удивились тому, как похудела жена юмориста. Тем не менее, часть интернет-пользователей отметили «следы» неумелого использования фотошопа: в частности, «поплывший» из-за неестественной худобы ног контур бордюра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что журналист и телеведущая Ксения Собчак высмеяла в своем Instagram любителей фотошопа.

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