Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа

Телеведущая высмеяла тех, кто любит редактировать свои снимки до неузнаваемости.

Об этом стало известно 19 июня. Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа. На второй фотографии блогера сложно узнать – она изменила тон кожи, цвет глаз, а также нанесла себе макияж посредством инструментов редактора. Собчак пошутила, что ее подруги иногда обижаются, если с ними не здороваешься при встрече. Телеведущая отметила, что некоторых из-за фотошопа сложно узнать в реальной жизни.

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава порадовалась, что ее Собчак узнает, а Матильда Шнурова посмеялась над подругой, назвав ее «неопытным пользователем». Ресторатор посоветовала блогеру приложение для увеличения губ и глаз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тимати назвал Собчак «животным» за шутку в адрес Костюшкина. Несколько дней назад Собчак посмеялась над музыкантом Стасом Костюшкиным, который ранее на всю страну признался, что в детстве был изнасилован.