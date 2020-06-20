Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа

Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Собчак изменилась до неузнаваемости. Фото: Instagram @xenia_sobchak

Телеведущая высмеяла тех, кто любит редактировать свои снимки до неузнаваемости.

Об этом стало известно 19 июня. Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа. На второй фотографии блогера сложно узнать – она изменила тон кожи, цвет глаз, а также нанесла себе макияж посредством инструментов редактора. Собчак пошутила, что ее подруги иногда обижаются, если с ними не здороваешься при встрече. Телеведущая отметила, что некоторых из-за фотошопа сложно узнать в реальной жизни.

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава порадовалась, что ее Собчак узнает, а Матильда Шнурова посмеялась над подругой, назвав ее «неопытным пользователем». Ресторатор посоветовала блогеру приложение для увеличения губ и глаз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тимати назвал Собчак «животным» за шутку в адрес Костюшкина. Несколько дней назад Собчак посмеялась над музыкантом Стасом Костюшкиным, который ранее на всю страну признался, что в детстве был изнасилован.

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