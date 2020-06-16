Тимати назвал Собчак «животным» за шутку в адрес Костюшкина

По словам Тимати, у него есть много компромата на Собчак. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

По словам Тимати, у него есть много компромата на Собчак. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Тимати нелестно отозвался о своей бывшей подруге Ксении Собчак. Рэпер остался недоволен последними высказываниями телеведущей.

Несколько дней назад Собчак посмеялась над музыкантом Стасом Костюшкиным, который ранее на всю страну признался, что в детстве был изнасилован. В ответ на это светская львица высмеяла признание артиста, что поняли далеко не все.

Рэпер довольно прямолинейно высказал все, что думает о телеведущей. По словам Тимура, только животное может насмехаться над человеком, у которого произошло горе, поэтому другого сравнения он подобрать не смог. Певец также отметил, что у него есть много компромата на Собчак.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении продюсера «Фабрики звезд». Она уверяла, что рэпер Тимати предлагал ей деньги, якобы для того, что сделать номера еще лучше.