Продюсер «Фабрики звезд» уверяет, что Тимати предлагал ему деньги

Тимати участвовал на шоу в 2004 году. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Тимати участвовал на шоу в 2004 году. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Рэпер хотел сделать номера более эффектными.

Об этом стало известно 5 июня. Обо всем пишет СтарХит. Продюсер «Фабрики звезд» Лина Арифулина рассказала, что рэпер Тимати предлагал ей деньги, якобы для того, что сделать номера еще лучше. Она отказывалась, отмечая, что нужно уложиться в предложенный бюджет.

«Я ему всегда отвечала: «Тима, мне твои деньги не нужны. Сколько дадут бюджета на номер, столько и потратим»,

— рассказала она.

Напоминаем, что Тимати является выпускником «Фабрики звезд 4». Спустя два года он выпустил сольный альбом и начал набирать популярность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная. В клипе Алекса играет избранницу музыканта. Артисты поделились отрывком из клипа в своих Instagram. Поклонники с восторгом восприняли неожиданный дуэт.