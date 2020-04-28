В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная

Впервые с момента расставания в 2007 году кумиры всех подростков нулевых, Алекса и Тимати воссоединились для совместной работы над клипом последнего.

Спустя 13 лет после разрыва, экс-участники «Фабрики звезд» Алекса и Тимати встретились на съемочной площадке видеоклипа на песню «С чистого листа» — совместный проект основателя Black Star и Григория Лепса. Появление певицы в кадре символично сочетается с названием композиции и сюжетом ролика.

В клипе Алекса играет избранницу музыканта. Артисты поделились отрывком из клипа в своих Instagram. Поклонники с восторгом восприняли неожиданный дуэт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати намерен изменить условия работы с популярной артисткой своего лейбла — Клавой Кокой. Музыкант хочет присвоить Black Star творческий псевдоним артистки.