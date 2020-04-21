Тимати хочет отнять сценическое имя Клавы Коки

Артистка призналась, что не ожидала такого коммерческого успеха.

Об этом стало известно 20 апреля. Обо всем сообщает СтарХит. Тимати решил, что пора запатентовать сценический псевдоним артистки лейбла Black Star Клавдии Высокой, популярной под именем Клава Кока. Сейчас девушка не только певица, но и блогер – всего этого она добилась после того, как попала на кастинг «Молодая кровь».

Сама артистка признает, что даже не надеялась, что сможет покорить своим талантом такое количество людей. Спустя несколько лет усердной работы она приносит хорошие деньги лейблу и имеет возможность помогать родным и близким.

Напоминаем, что теперь имя будет принадлежать Black Star. Далеко не все артисты остаются в лейбле на всю жизнь – Егор Крид, L’One (Леван Горозия) и Кристина Si (Кристина Саркисян) долго боролись за право оставить никнеймы, но не у всех это получилось. Что обо всем думает сама Клава – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тимати рассказал, кому достанутся его миллионы после смерти.