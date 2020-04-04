Тимати рассказал, кому достанутся его миллионы после смерти

Артист уже написал завещание.

Об этом стало известно 3 апреля. Обо всем рэпер Тимати рассказал в прямом эфире в Instagram-аккаунте. Он пообщался с телеведущей Тиной Канделаки, и ответил на несколько ее вопрос. Артист признался, что во время пандемии его бизнес страдает, но владелец бургерных и салонов красоты верит, что останется на плаву. Тимати также заявил, что уже написал завещание. Он решил распределить имущество между детьми, мамой и братом – все получат одинаковое количество денег.

Напоминаем, что рэпер – отец двух детей, Алисы и Ратмира. У них разные мамы, но ребятишки проводят время вместе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Маша Малиновская показала видео страстного поцелуя с Тимати. Малиновская отметила, что их непродолжительные отношения не были подкреплены сильным чувством.