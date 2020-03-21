Маша Малиновская показала видео страстного поцелуя с Тимати

Скандальная телезвезда Маша Малиновская разоткровенничалась о своей личной жизни. Она вспомнила бурный роман с рэпером Тимати и поделилась откровенными кадрами.

Ведущая опубликовала горячее видео с премии «Муз-ТВ», которую в 2006 году провела с Тимати. Малиновская отметила, что их непродолжительные отношения не были подкреплены сильным чувством. На ролике видно, как Маша страстно поцеловала рэпера прямо на сцене.

Сейчас звезда воспитывает ребенка. Она рассказала, что ей сложно растить сына в одиночку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Митя Фомин решил стать донором спермы. Певец признался, что созрел для отцовства.