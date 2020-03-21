Маша Малиновская показала видео страстного поцелуя с Тимати

Маша Малиновская показала видео страстного поцелуя с Тимати
Маша Малиновская. Фото: instagram.com/malinovskaya_tv

Скандальная телезвезда Маша Малиновская разоткровенничалась о своей личной жизни. Она вспомнила бурный роман с рэпером Тимати и поделилась откровенными кадрами.

Ведущая опубликовала горячее видео с премии «Муз-ТВ», которую в 2006 году провела с Тимати. Малиновская отметила, что их непродолжительные отношения не были подкреплены сильным чувством. На ролике видно, как Маша страстно поцеловала рэпера прямо на сцене.

Звезды поцеловались на глазах изумленной публики. Фото: instagram.com/malinovskaya_tv

Сейчас звезда воспитывает ребенка. Она рассказала, что ей сложно растить сына в одиночку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Митя Фомин решил стать донором спермы. Певец признался, что созрел для отцовства.

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Маша Малиновская показала видео страстного поцелуя с Тимати
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