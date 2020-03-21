«Хочу стать донором спермы»: Митя Фомин сделал обращение к девушкам

&#171;Хочу стать донором спермы&#187;: Митя Фомин сделал обращение к девушкам
Митя Фомин. Фото: instagram.com/mf_agent

Певец Митя Фомин рассказал, что созрел для отцовства. Воспроизвести на свет ребенка он собирается нестандартным способом.

Артист решил поделиться генетическим материалом с женщиной, которая займется воспитанием родного ему по крови малыша.

«Я бы хотел воспользоваться шансом, который дает современная медицина, и выступить донором спермы», — заявил певец.

Он также добавил, сообщает СтарХит, что готов к знакомству с девушками, которые преследуют аналогичные цели. Певец будет поддерживать теплые отношения с матерью своего будущего наследника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова восхитила поклонников фигурой в крошечном бикини. Некоторые подписчики предположили, что певица увлеклась фотошопом.

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«Хочу стать донором спермы»: Митя Фомин сделал обращение к девушкам
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