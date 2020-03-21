«Просто бомба»: Бузова восхитила поклонников фигурой в крошечном бикини

&#171;Просто бомба&#187;: Бузова восхитила поклонников фигурой в крошечном бикини
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова посетила центр здоровья. Певица рассказала, что ежегодно проходит полную проверку организма и отдыхает в расслабленной обстановке.

Артистка опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию, на которой позировала в крошечном бикини. Она отказалась от макияжа и убрала волосы назад.

«Девочка прям девочка», —прокомментировала подруга Ольги Мария Погребняк.

Поклонники засыпали комплиментами фигуру звезды, а некоторые написали, что она увлеклась фотошопом.

«Какая же фигура, просто бамба», — написала подписчица.

«С фотошопом перестаралась», — прокомментировал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о признании Ольги Бузовой. Она рассказала, как молодой бойфред завоевал ее сердце.

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