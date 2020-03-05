«Я его первая большая любовь»: Бузова рассказала, как молодой бойфред завоевал ее сердце

Ольга Бузова впервые рассказала о романе с блогером Давидом Манукяном. Он стал первым мужчиной, с которым телеведущая стала жить после развода.

По словам певицы, недавно они с Давидом отметили полгода со дня знакомства. Влюбленные обменялись подарками и отметили годовщину в ресторане.

Бузова рассказала в интервью «7 дней», что первая их встреча произошла на съемках клипа «Лайкер». Звезда пригласила блогера на роль своего мужа. По словам Ольги, она так долго стремилась к счастью, что не хотела никому о нем рассказывать, пыталась скрывать отношения, но потом поняла, что не хочет больше никого обманывать.

«Я его первая большая любовь в жизни», — заявила Бузова.

Телеведущая мечтала, что ее мужчина не будет связан с шоу-бизнесом. Поначалу ее настораживало, что Давид — известный блогер и певец, однако она позволила чувствам взять верх над разумом.

Ольга также отметила, что не ощущает разницу в возрасте с возлюбленным, который младше нее на семь лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова спела о любви, оказавшейся хайпом.