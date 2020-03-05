Бузова спела о любви, оказавшейся хайпом

Бузова спела о любви, оказавшейся хайпом
Бузова выложила новый трек. Фото: instagram.com/buzova86

Певица представила поклонником очередной хит, который будет звучать из всех колонок этой весной.

Трек был презентован на всех площадках 4 марта. Новостью певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась в Instagram-аккаунте и других социальных сетях. Артистка посвятила очередной трек теме любви – на этот раз той, неискренней. Бузова призывает людей покидать тех, кто находится с ними ради хайпа, не испытывая при этом настоящих чувств. Певица надеется, что ее трек станет хитом и полюбится аудитории.

Аудитория подхватила новый тренд и начала снимать короткие ролики под въедливый припев. Многие фанаты оценили старания артистки по достоинству.

«Бузова как всегда топ. Трек-бомба. Прослушала 100 раз, наверное,»

– признается одна из поклонниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лера Кудрявцева возмутилась из-за того, что Ольгу Бузову сделали ведущей премии «Муз-ТВ».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
любовь ольга бузова песня
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бузова спела о любви, оказавшейся хайпом
Полицейского подозревают в изнасиловании школьница
Сбербанк создал модели распространения коронавируса по стране
Семилетние двойняшки сбежали от жестокой матери
РПЦ объяснила слова протоиерея Смирнова о школьницах
Певец Панайотов прокомментировал свое неучастие в «Евровидении»
Коллеги Юлии Началовой не дали денег на установку памятника
Кристина Асмус забудет о правильном питании ради роли