Лера Кудрявцева возмутилась из-за того, что Ольгу Бузову сделали ведущей премии «Муз-ТВ»

Она удивилась, ведь ее заменили впервые с 2003 года.

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на происходящее в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что узнала о назначении Ольги Бузовой из новостей. Звезда не понимает, почему директор канала Арман Давлетьяров, которого она считала другом, ничего не обсудил с ней лично. Теперь Кудрявцева не уверена, что может называть мужчину своим близким человеком.

Позже в соцсети появилось видео – кадры из мультфильма «Ну, погоди!». В отрывке Волк карабкается по веревке, а Заяц перерезает ее. Видимо, телеведущая имела в виду себя и Бузову.

«Лера, вы лучшая и никто и никогда Вас не заменит»,

— пишет одна из поклонниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что премию «МУЗ-ТВ» будет вести Ольга Бузова. Она заявила, что не боится вести премию, несмотря на присутствие на ней Ксении Собчак.