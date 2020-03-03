Премию «МУЗ-ТВ» будет вести Ольга Бузова

Премию &#171;МУЗ-ТВ&#187; будет вести Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: @buzova86/Instagram

Российская певица и звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова станет ведущей премии «МУЗ-ТВ» в этом году. Церемонию вручения премий также будут проводить Ксения Собчак, Максим Галкин и Александр Ревва.

Как сообщает издание «Вокруг ТВ», певица впервые выступит в роли ведущей этой музыкальной премии. Она заявила, что не боится вести премию, несмотря на присутствие на ней Ксении Собчак. По ее словам, она намерена уделить все свое внимание музыке и творчеству новых исполнителей. Бузова отметила, что также она сделает акцент на любви.

Информацию об участии Бузовой на премии «МУЗ-ТВ» в качестве ведущей подтвердил гендиректор канала Арман Давлетьяров.

Напомним, что музыкальная премия пройдет на «ВТБ-Арене» пятого июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сестра Бузовой вслед за певицей купила новую квартиру.

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