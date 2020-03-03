Сестра Бузовой вслед за певицей купила новую квартиру

Сестра Бузовой вслед за певицей купила новую квартиру
Бузова исполнила давнюю мечту. Фото: https://www.instagram.com/annabuzova/

Девушка выложила снимок, на котором она запечатлена с любимым.

Об этом стало известно 2 марта. Обо всем Анна Бузова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Младшая сестра певицы и телеведущей показала подписчикам снимок макета жилого комплекса «Варшавская». На следующем снимке девушка запечатлена с возлюбленным в новой квартире – пока что пара не успела приступить к ремонту, так что стены и пол голые.

Напоминаем, что Анна и Ольга до недавнего времени были дружны, но по какой-то причине разругались и отписались друг от друга в социальных сетях. Бузова-старшая тоже купила квартиру, стоимость которой составляет 120 миллионов рублей. Ее сестра владеет брендом одежды BUNA и брендом BUNA cosmetics и живет, конечно, скромнее популярной Ольги, но старается не отставать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поклонники уверены, что Ольга Бузова увеличила размер груди.

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