Поклонники уверены, что Ольга Бузова увеличила размер груди

На новых фотографиях она кажется больше, чем раньше.

Под каждым снимком, который появляется в Instagram-аккаунте звезды, разгораются споры. Фанаты считают, что певица Ольга Бузова наконец решилась на увеличение груди, но не признается в этом. Они вспоминают старые фото, сравнивают их с новыми и видят большую разницу. Поклонники уверены, что сейчас у телеведущей третий размер груди.

Некоторые считают, что Бузова увеличивает грудь при помощи фотошопа, другие считают, что она беременная, но других признаков ожидания ребенка не наблюдается. На вопросы певица деликатно не отвечает.

Напоминаем, что звезда всегда уверяла, что ее устраивает природная красота и она не собирается ничего увеличивать. Фанаты думают, что на ее мнение повлиял блогер Давид Манукян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак предложила Бузовой создать партию «Брошенки России».