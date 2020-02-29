Собчак предложила Бузовой создать партию «Брошенки России»

Собчак предложила Бузовой создать партию &#171;Брошенки России&#187;
Бузовой предложили идти в политику. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Телеведущая придумала, каким артистам, кроме Валерии, можно идти в политику.

Об этом стало известно 28 февраля. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на канале «Кровавая барыня» текст, в котором рассказала, кто из шоу-бизнеса может идти в политику и с какими лозунгами. При этом журналистка отметила, что многие звезды вдохновили ее своим творчеством. Так, Ольга Бузова могла бы стать главой партии «Брошенки России», а в качестве слогана можно взять строчки из песни «Мало половин». Ирина Алегрова же должна создать партию «Угонщицы России», а Григорий Лепс объединил бы тех, кто любит выпить рюмку водки.

Также Собчак видит в политике Тимати и Элджея.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак ответила Успенской на жесткую критику. Она напомнила, что не является другом или родственником артистки, поэтому странно ждать к себе особенного отношения.

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