Собчак ответила Успенской на жесткую критику

Ксения Собчак считает, что Успенская просто жалеет о сказанном. Фото: .instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак считает, что Успенская просто жалеет о сказанном. Фото: .instagram.com/xenia_sobchak

Артистка назвала телеведущую желтой журналисткой и пообещала больше никогда не ходить на подобные передачи.

Об этом стало известно 25 февраля. Любовь Успенская приняла участие в программе Ксении Собчак «Док-Ток». После съемок она поделилась впечатлениями, отметив, что у телеведущей нет души и ведет она себя как желтая журналистка.

Наконец Ксения Собчак прокомментировала обвинения. Она напомнила, что не является другом или родственником артистки, поэтому странно ждать к себе особенного отношения. Также телеведущая заверила, что для нее было важно разобраться в жизненной ситуации и она пыталась это сделать максимально корректно.

«Вы просто пришли, чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось, что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать!»,

– написала Собчак.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подписчики намерены пугать детей новым совместным фото Собчак и Гудкова.