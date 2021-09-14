В Петербурге коронавирусом заразилось еще 839 человек

В Петербурге продолжают фиксировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 839 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 609 человек. Третье место у Подмосковья — 796 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 185 человек. За сутки в 47-м регионе скончались три человека.

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