Врачи рассказали, как не перепутать коронавирус с гриппом

Там, где много гриппа, мало коронавируса, и наоборот. Фото: pixabay

Там, где много гриппа, мало коронавируса, и наоборот. Фото: pixabay

Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что во время недомогания при обострении сезонных заболеваний следует сдать два теста — на грипп и ковид. Это поможет выбрать способ лечения.

«Все они начинаются одинаково: что коронавирус, что грипп, что простуда. Если есть клиника, то есть температура, головная боль, тут сложно определиться и надо сразу сдать анализы и на коронавирус, и на грипп», — цитирует его URA.RU.

С начала пандемии в России выявлено 7 158 248 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 193 468 летальных исходов, выздоровели 6 402 126 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.