Врачи рассказали, как не перепутать коронавирус с гриппом

Врачи рассказали, как не перепутать коронавирус с гриппом
Там, где много гриппа, мало коронавируса, и наоборот. Фото: pixabay

Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что во время недомогания при обострении сезонных заболеваний следует сдать два теста — на грипп и ковид. Это поможет выбрать способ лечения.

«Все они начинаются одинаково: что коронавирус, что грипп, что простуда. Если есть клиника, то есть температура, головная боль, тут сложно определиться и надо сразу сдать анализы и на коронавирус, и на грипп», — цитирует его URA.RU.

С начала пандемии в России выявлено 7 158 248 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 193 468 летальных исходов, выздоровели 6 402 126 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

врачи грипп коронавирус


 

Новости партнеров
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач перечислила признаки испорченного варенья
Врачи рассказали, как не перепутать коронавирус с гриппом
Умерла мать премьер-министра Великобритании
В Воронеже задержали подозреваемых в убийстве девушки
Башкетова предрекла рост инфекционной заболеваемости
Эпидемиолог рассказал о ситуации с гриппом
«Россети Ленэнерго» перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
Во время пожара на Железнодорожной улице пострадал один человек