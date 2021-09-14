Путин встретился с президентом Сирии Асадом в Кремле

Президент России Владимир Путин также поговорил об итогах выборов в Сирии. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин также поговорил об итогах выборов в Сирии. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад провели переговоры в Кремле. Заранее о встрече не говорилось.

Путин отметил, что рад видеть Асада в столице. Он поздравил главу Сирии с прошедшим праздником. У Асада недавно был день рождения. Путин также поговорил с президентом Сирии об итогах выборов в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России отметил, что результаты говорят о том, что люди доверяют Асаду и, несмотря на все прошлые сложности, все-таки с нынешнем президентом Сирии связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни.

Асад поделился, что консолидации Сирии присутствующие в стране иностранные вооруженные силы. Они размещаются на территории Сирии не законно, заявил он.