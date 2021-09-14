Путин встретился с президентом Сирии Асадом в Кремле

Путин встретился с президентом Сирии Асадом в Кремле
Президент России Владимир Путин также поговорил об итогах выборов в Сирии. Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад провели переговоры в Кремле. Заранее о встрече не говорилось.
Путин отметил, что рад видеть Асада в столице. Он поздравил главу Сирии с прошедшим праздником. У Асада недавно был день рождения. Путин также поговорил с президентом Сирии об итогах выборов в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент России отметил, что результаты говорят о том, что люди доверяют Асаду и, несмотря на все прошлые сложности, все-таки с нынешнем президентом Сирии связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни.
Асад поделился, что консолидации Сирии присутствующие в стране иностранные вооруженные силы. Они размещаются на территории Сирии не законно, заявил он.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин отметил, что люди из его круга заболевают ковидом, возможно, он тоже вынужден будет уйти на карантин.

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