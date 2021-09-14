Путин допустил возможность ухода на карантин из-за коронавируса

Он отметил, что медики изучают и даже в его окружении возникают проблемы с коронавирусом. Путин уверен, надо разобраться, что там по-настоящему происходит. Он думает, ему самому скоро на карантин придётся выходить. Много людей вокруг болеет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.