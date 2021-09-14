Путин допустил возможность ухода на карантин из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин отметил, что люди из его круга заболевают ковидом, возможно, он тоже вынужден будет уйти на карантин.
Он отметил, что медики изучают и даже в его окружении возникают проблемы с коронавирусом. Путин уверен, надо разобраться, что там по-настоящему происходит. Он думает, ему самому скоро на карантин придётся выходить. Много людей вокруг болеет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин выразился образно.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин рассказал, почему остановил тренировки по боксу и начал заниматься борьбой. Оказывается, однажды политику сломали нос. Историей он поделился в эфире телеканала «Россия-1». Путин признался, что изначально занимался боксом.