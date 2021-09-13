Путин объяснил, почему не стал великим боксером

Путин объяснил, почему не стал великим боксером
Путин объяснил, почему бросил бокс. Фото: kremlin.ru

Оказывается, президенту однажды сломали нос во время тренировки.

Президент России Владимир Путин рассказал, почему остановил тренировки по боксу и начал заниматься борьбой. Оказывается, однажды политику сломали нос. Историей он поделился в эфире телеканала «Россия-1».

Путин признался, что изначально занимался боксом. На третьей или четвертой тренировки ему сломали нос, после чего пришлось обращаться к врачам. Боль была такая, что к носу нельзя было даже прикоснуться. Позже выяснилось, что у Путина перелом и он принял решение заняться другим видом спорта.

Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков отметил, что Путин мог бы стать великим спортсменом. Напоминаем, что президент России является разносторонним человеком – он любит активный вид отдыха. Путин предпочитает горнолыжный спорт, хоккей, рыбалку, конные прогулки и сплавы по реке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин раскритиковал судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде.

бокс владимир путин перелом


 

Новости партнеров
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин объяснил, почему не стал великим боксером
Брухунова объяснила, зачем продолжает работать
Новые данные: после жёсткой посадки под Иркутском пострадали 8 человек
Бен Аффлек и Джей Ло впервые вышли в свет как пара
Меган Маркл разозлилась из-за решения лишить ее сына титула
Фигуристка Трусова впервые в истории сделала пять четвертных прыжков в ...
В Чехии уничтожат 45 тысяч доз вакцины AstraZeneca
В Праге задержали россиянина прямо в аэропорту