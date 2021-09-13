Путин объяснил, почему не стал великим боксером

Оказывается, президенту однажды сломали нос во время тренировки.

Президент России Владимир Путин рассказал, почему остановил тренировки по боксу и начал заниматься борьбой. Оказывается, однажды политику сломали нос. Историей он поделился в эфире телеканала «Россия-1».

Путин признался, что изначально занимался боксом. На третьей или четвертой тренировки ему сломали нос, после чего пришлось обращаться к врачам. Боль была такая, что к носу нельзя было даже прикоснуться. Позже выяснилось, что у Путина перелом и он принял решение заняться другим видом спорта.

Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков отметил, что Путин мог бы стать великим спортсменом. Напоминаем, что президент России является разносторонним человеком – он любит активный вид отдыха. Путин предпочитает горнолыжный спорт, хоккей, рыбалку, конные прогулки и сплавы по реке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин раскритиковал судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде.