Путин раскритиковал судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде

Путин раскритиковал судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде
Президент РФ Владимир Путин призвал опубликовать судейские протоколы выступления национальной сборной. Фото: скриншот "Прямая линия"

Итоговое протоколы соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио стоило бы обнародовать. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, подсчет оценок судей вели шесть минут, хотя раньше эта процедура занимала меньше полторы-две минуты.

Президент РФ отметил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что Олимпиада — это не военные учения. Он подчеркнул, что протоколы можно было показать, чтобы было ясно, как выставляются оценки.

Добавим, что Россия впервые с 1996 года осталась без олимпийского золота в личном многоборье в художественной гимнастике.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что победившая на Играх гимнастка отреагировала на жалобы России. Девушка до сих пор не верит, что может назвать себя олимпийской чемпионкой.

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