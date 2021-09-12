Путин раскритиковал судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде

Итоговое протоколы соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио стоило бы обнародовать. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, подсчет оценок судей вели шесть минут, хотя раньше эта процедура занимала меньше полторы-две минуты.

Президент РФ отметил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что Олимпиада — это не военные учения. Он подчеркнул, что протоколы можно было показать, чтобы было ясно, как выставляются оценки.

Добавим, что Россия впервые с 1996 года осталась без олимпийского золота в личном многоборье в художественной гимнастике.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что победившая на Играх гимнастка отреагировала на жалобы России. Девушка до сих пор не верит, что может назвать себя олимпийской чемпионкой.