Победившая на Играх гимнастка отреагировала на жалобы России

Сейчас олимпийская чемпионка Линой Ашрам счастлива как никогда, не скрывает радости. Фото: скрин arishadina1998 в Instagram

Сейчас олимпийская чемпионка Линой Ашрам счастлива как никогда, не скрывает радости. Фото: скрин arishadina1998 в Instagram

Чемпионка Олимпиады в Японии по художественной гимнастике Линой Ашрам прокомментировала жалобы России на судейство в Токио.

Спортсменка призналась, что не проявляла интереса к результатам других гимнасток. Во время выступления она сосредоточилась только на себе. Сейчас Ашрам счастлива как никогда, не скрывает радости, ведь она шла к этому всю жизнь. Об этом сообщает Sport5.

Девушка до сих пор не верит, что может назвать себя олимпийской чемпионкой. Она призналась, что ей нужно время, чтобы это осознать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сборная России заняла третье место по количеству медалей на летних Олимпийских играх в Японии. Всего у российских спортсменов 71 медаль. 23 из них — бронзовые. 28 — предназначены для второго места. 22 награды — золотые. Лидером по числу медалей стали США. на втором месте Китай.