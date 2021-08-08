Сборная России заняла третье место по количеству завоёванных на ОИ медалей

Сборная России заняла третье место по количеству завоёванных на ОИ медалей
Торжественная церемония закрытия Олимпиады в Токио пройдет сегодня. Фото: скриншот Instagram

Сборная России заняла третье место по количеству медалей на летних Олимпийских играх в Японии.

Всего у российских спортсменов 71 медаль. 23 из них — бронзовые. 28 — предназначены для второго места. 22 награды — золотые. Лидером по числу медалей стали США. на втором месте Китай. Штаты завоевали более 100 наград, а Китай — 88. Об этом сообщает «Чемпионат».

Накануне женская сборная по гандболу завоевала второе место в соревнованиях. Сборная по художественной гимнастике взяла серебро в групповом многоборье.

Торжественная церемония закрытия Олимпиады в Токио пройдет сегодня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала результаты выступления российских гимнасток на Олимпиаде в Японии. Она уверена, что соревнований-то не было.

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