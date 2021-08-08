Винер-Усманова высказалась о выступлении российских гимнасток

Винер-Усманова высказалась о выступлении российских гимнасток
Все это кончилось ужасно. Фото: unsplash
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала результаты выступления российских гимнасток на Олимпиаде в Японии.
Она уверена, что соревнований-то не было. Так, еще с самого начала Россию без видимых ошибок отодвинули на два балла вниз. Винер-Усманова отметила, что их обвинили и в замедлении музыки под упражнение «Половецкие пляски», что тоже сомнительно. Президент обратила внимание, что все это кончилось ужасно. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Россия впервые за 25 лет осталась без золота в многоборье на Олимпиаде.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что олимпийская чемпионка по гимнастике Алина Кабаева прокомментировала слова бывшей гимнастки Ляйсан Утяшевой о том, что Лина Ашрам из Израиля победила спортсменку Дину Аверину на Олимпийских играх.
гимнастика Ирина Винер-Усманова олимпиада в токио спорт судейство


 

Новости партнеров
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти коронавирус выявили еще у 235 человек
В ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек
В Петербурге от коронавируса скончались 45 человек за сутки
Винер-Усманова высказалась о выступлении российских гимнасток
Двое детей пострадали в ДТП на автодороге «Нарва»
ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР
В России за сутки выявили более 22 866 случаев коронавируса
Коронавирус подхватили еще 1 907 петербуржцев за сутки