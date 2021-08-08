Винер-Усманова высказалась о выступлении российских гимнасток

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала результаты выступления российских гимнасток на Олимпиаде в Японии.

Она уверена, что соревнований-то не было. Так, еще с самого начала Россию без видимых ошибок отодвинули на два балла вниз. Винер-Усманова отметила, что их обвинили и в замедлении музыки под упражнение «Половецкие пляски», что тоже сомнительно. Президент обратила внимание, что все это кончилось ужасно. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Россия впервые за 25 лет осталась без золота в многоборье на Олимпиаде.