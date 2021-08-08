Кабаева заявила, что Утяшева не имеет права комментировать судейство на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по гимнастике Алина Кабаева прокомментировала слова бывшей гимнастки Ляйсан Утяшевой о том, что Лина Ашрам из Израиля победила спортсменку Дину Аверину на Олимпийских играх.

Кабаева отметила, что уважает Утяшеву. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Однако гимнастка напомнила, что жена Павла Воли никогда в своей карьере не завоевывала России золотых медалей в личном многоборье. Ни на Европе, ни на мире и не на Олимпиаде.

Именно поэтому комментировать несправедливое судейство в отношении российской спортсменки на Олимпиаде Утяшева ни имеет права, уверена Кабаева.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация будет добиваться разбирательства по судейству финала индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.