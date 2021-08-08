Кабаева заявила, что Утяшева не имеет права комментировать судейство на Олимпиаде

Кабаева заявила, что Утяшева не имеет права комментировать судейство на Олимпиаде
Алина Кабаева отметила, что уважает Ляйсан Утяшеву. Фото: скрин alinakabaeva_official в Instagram

Олимпийская чемпионка по гимнастике Алина Кабаева прокомментировала слова бывшей гимнастки Ляйсан Утяшевой о том, что Лина Ашрам из Израиля победила спортсменку Дину Аверину на Олимпийских играх.

Кабаева отметила, что уважает Утяшеву. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Однако гимнастка напомнила, что жена Павла Воли никогда в своей карьере не завоевывала России золотых медалей в личном многоборье. Ни на Европе, ни на мире и не на Олимпиаде.

Именно поэтому комментировать несправедливое судейство в отношении российской спортсменки на Олимпиаде Утяшева ни имеет права, уверена Кабаева.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация будет добиваться разбирательства по судейству финала индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

алина кабаева гимнастика дина аверина ляйсан утяшева олимпиада в токио


 

Новости партнеров
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР
В России за сутки выявили более 22 866 случаев коронавируса
Коронавирус подхватили еще 1 907 петербуржцев за сутки
Кабаева заявила, что Утяшева не имеет права комментировать судейство на Олимпиаде
Задержан молодой мужчина, похитивший сумку у жителя Озерковой улицы
Автомобиль снес светофор на выезде из Токсовского тоннеля
Мужчина избил и изнасиловал прохожую в парадной на Выборгской улице
Полиция начала проверку после ДТП на «Скандинавии» с пятью ...