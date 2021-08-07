ОКР будет добиваться детального разбора результатов Авериной

ОКР будет добиваться детального разбора результатов Авериной
За четыре вида дисциплины Аверина набрала 107,650 балла. Фото: скриншот Instagram

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация будет добиваться разбирательства по судейству финала индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Поздняков написал в Instagram, что сразу после финала в ОКР приняли решение, что не будут игнорировать эту ситуацию. По его словам, организация уже готовит официальные обращения в международную федерацию, чтобы получить разъяснения по всем вопросам.

Как заявляет глава ОКР, детальным разбором ситуации относительно судейства в художественной гимнастике должен заняться профильный техкомитет.

«Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов», — добавил Поздняков.

По итогам четырех упражнений Дина Аверина набрала 107,650 балла и получила серебряную медаль. Она уступила золото спортсменке из Израиля Линой Ашрам, набравшей 107,800 балла. При этом израильтянка потеряла предмет во время упражнений с лентой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гимнастка Дина Аверина считает, что заслуживала победы на Олимпиаде.

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