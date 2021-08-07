ОКР будет добиваться детального разбора результатов Авериной

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация будет добиваться разбирательства по судейству финала индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Поздняков написал в Instagram, что сразу после финала в ОКР приняли решение, что не будут игнорировать эту ситуацию. По его словам, организация уже готовит официальные обращения в международную федерацию, чтобы получить разъяснения по всем вопросам.

Как заявляет глава ОКР, детальным разбором ситуации относительно судейства в художественной гимнастике должен заняться профильный техкомитет.

«Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов», — добавил Поздняков.

По итогам четырех упражнений Дина Аверина набрала 107,650 балла и получила серебряную медаль. Она уступила золото спортсменке из Израиля Линой Ашрам, набравшей 107,800 балла. При этом израильтянка потеряла предмет во время упражнений с лентой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гимнастка Дина Аверина считает, что заслуживала победы на Олимпиаде.