В Ленобласти пенсионер сообщил в полицию о беременности 15-летней девочки

В Ленобласти пенсионер сообщил в полицию о беременности 15-летней девочки
Девушка находится на 14,5 неделе беременности. Фото: pixabay

В Бокситогорском районе Ленинградской области в ходе осмотра несовершеннолетней выяснилось, что девушка беременна.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 13 сентября, в полицию обратился 51-летний мужчина на пенсии. Он заявил, что в ходе медицинского обследований в женской консультации выявлен факт беременности.

15-летняя девушка находится на 14,5 неделе.

В этот же день был задержан предполагаемый отец ребенка. Им оказался 21-летний молодой человек, проживающий в Ленинградской области.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что парень, который, возможно, совершил преступное деяние привлекался к уголовной ответственности по статье «Кража».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области девочка заявила, что с 13 лет живет половой жизнью.

Бокситогорский район ленобласть ранняя беременность


 

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