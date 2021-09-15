Я и моя лень. Шесть способов перестать откладывать все на потом

Для начала признаемся, что все мы ленимся, любим отодвинуть все дела, прикинуться, что забыли. Иногда прокрастинация изгоняется только лишь силой воли, иногда – так просто не сдается. Что делать, если лень одолевает? У нас есть семь способов победы над ней!

Концентрация

Вы решили заняться делами, окрыли ноутбук. И вот – все соцсети просмотрены, последние звёздные сплетни прочитаны, новости прокомментированы, а рабочая задача как была не тронута, так и осталась. Мелочи воруют время в огромных количествах. Старайтесь не отвлекаться. Включите таймер и держите в поле зрения. Помогает сконцентрироваться.

Съесть слона

Метафора из сферы маркетинга. Так говорят, когда нужно решить глобальную задачу. Чтобы съесть слона, нужно приготовить из него бифштексы. То есть разбить задачу на множество мелких. «Кусочки» должны иметь размер «на один день». Такое дробление позволяет нашему мозгу и психике успокоиться и не воспринимать цель как невыполнимую. Психологический дискомфорт – частая причина переноса дел на потом.

Не забывайте про перерывы

Короткий отдых необходим. Перерыв даже в 10-15 минут поможет взглянуть на работу свежим взглядом. Если знаете за собой слабость затягивать отдых на неопределенное время, держите под рукой все тот же таймер.

Кто молодец?

Не забывайте себя хвалить. Даже маленькая победа над собой, выполненная часть задания, долго откладываемая запись к врачу или сваренный суп – повод для искренней благодарности самому себе.

Мотивация

Психологи утверждают, лени нет – есть недостаток мотивации. То, что по-настоящему интересно и важно, человек никогда не забудет и не пропустит. Попробуйте повысить ценность своей мотивации. Например, лень мыть полы? Подумайте о том, что по чистому полу приятно пройти босыми ногами.

Список заданий

Составьте список обязательных дел на один день. Это могут быть самые маленькие дела, которые вы откладывали именно в силу их кажущейся незначительности, – позвонить подруге, разобрать ящик стола. Таких дел не должно быть много, даже одного-двух достаточно. Но список обязателен к исполнению. Очень дисциплинирующее занятие.

Самое главное – не забывайте, что, выполняя свои обязанности, каждый день вы становитесь ближе к своей цели.