В Московском районе мужчина приставал к 11-летней девочке

В Московском районе мужчина приставал к 11-летней девочке
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

В Московском районе Петербурга мужчина приставал к 11-летней девочке

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию обратилась 46-летняя женщина. Она сообщила что неизвестный преступник, находясь на втором этаже одного из домов района совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее 11-летней дочери.

Девочка проходила мимо этого дома.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Курортном районе произошел инцидент. В насильственных действиях сексуального характера подозревают одного юношу. В полицию Петербурга поступило заявление 44-летнего мужчины о том, что накануне в период с 15:00 до 16:00 на Дубковском шоссе несовершеннолетний 16-летний юноша домогался его несовершеннолетней 16-летней дочери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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