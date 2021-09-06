В Курортном районе подросток приставал в сверстнице

В Курортном районе подросток приставал в сверстнице
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

В Курортном районе произошел инцидент. В насильственных действиях сексуального характера подозревают одного юношу.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию Петербурга поступило заявление 44-летнего мужчины о том, что накануне в период с 15:00 до 16:00 на Дубковском шоссе несовершеннолетний 16-летний юноша домогался его несовершеннолетней 16-летней дочери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга к девочке-подростку приставал уроженец Таджикистана. В Центральном районе Петербурга мать 13-летней девочки заявила, что в отношении ее дочери совершались развратные действия сексуального характера. В отдел полиции обратилась 36-летняя уроженка Таджикистана. Женщина не работает и не состоит на миграционном учете. Обеспокоенная мать рассказала, что с апреля этого года 36-летний гражданин Таджикистана приставал к ее дочери 2008 года рождения.

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