В центре Петербурга к девочке-подростку приставал уроженец Таджикистана

В отношении подростка в центре Петербурга могли совершаться развратные действия сексуального характера. Фото: pixabay

В отношении подростка в центре Петербурга могли совершаться развратные действия сексуального характера. Фото: pixabay

В Центральном районе Петербурга мать 13-летней девочки заявила, что в отношении ее дочери совершались развратные действия сексуального характера.

Ка стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 августа в отдел полиции обратилась 36-летняя уроженка Таджикистана. Женщина не работает и не состоит на миграционном учете, она проживает по улице 8-я Советская дома 34.

Обеспокоенная мать рассказала, что с апреля этого года 36-летний гражданин Таджикистана приставал к ее дочери 2008 года рождения.

Женщина считает, что противоправные действия совершались в одной из квартир на Моховой улице и по улице Пестеля.

Мужчину разыскивают правоохранительные органы. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обвиняемому в разврате тренеру по тхэквондо избрали меру пресечения.