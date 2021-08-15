Обвиняемому в разврате тренеру по тхэквондо избрали меру пресечения

Обвиняемому в разврате тренеру по тхэквондо избрали меру пресечения
В итоге суд запретил мужчине покидать дом с 9 до 20 часов. Фото: pixabay

Суд в Петербурге избрал меру пресечения для тренера по тхэквондо, обвиняемому в разврате 15-летней девочки. Его ограничили в действиях до 11 октября.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, мужчине вменяют статью о развратных действиях. По версии следствия, 29-летний тренер в течение нескольких лет домогался к подростку, используя свое положение. Правоохранители полагают, что потерпевшей была не только эта девочка.

Узнав о расследовании в отношении него, тренер поспешил избавиться от мобильного телефона, с которого переписывался с девочкой, а после соврал следователям о месте своего жительства, заявив, что проживает в Ленобласти. В это время его супруга спрятала все техустройства. Отдавать их правоохранителям она отказалась.

В итоге суд запретил мужчине покидать дом с 9 до 20 часов, посещать массовые мероприятия, общаться с потерпевшими и свидетелями, использовать интернет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, который бросил подростка на асфальт.

новости СПб развратные действия развращение суд тренер


 

Новости партнеров
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жертвами взрыва газового танкера в Ливане стали не менее 20 человек
Обвиняемому в разврате тренеру по тхэквондо избрали меру пресечения
Росприроднадзор проверит жалобы на стройку у ЖК «Балтийская жемчужина»
Разведенный Харламов признался в любви к своему коллеге
Полуобнаженная Волочкова заявила о неумении делать селфи
В Ленобласти вторые сутки ищут истощенного тюленя
«Словно торнадо»: петербуржцы запечатлели, как закручиваются облака
Петербуржцам предложили выбрать имя детенышу гиббона