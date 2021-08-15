Обвиняемому в разврате тренеру по тхэквондо избрали меру пресечения

В итоге суд запретил мужчине покидать дом с 9 до 20 часов. Фото: pixabay

В итоге суд запретил мужчине покидать дом с 9 до 20 часов. Фото: pixabay

Суд в Петербурге избрал меру пресечения для тренера по тхэквондо, обвиняемому в разврате 15-летней девочки. Его ограничили в действиях до 11 октября.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, мужчине вменяют статью о развратных действиях. По версии следствия, 29-летний тренер в течение нескольких лет домогался к подростку, используя свое положение. Правоохранители полагают, что потерпевшей была не только эта девочка.

Узнав о расследовании в отношении него, тренер поспешил избавиться от мобильного телефона, с которого переписывался с девочкой, а после соврал следователям о месте своего жительства, заявив, что проживает в Ленобласти. В это время его супруга спрятала все техустройства. Отдавать их правоохранителям она отказалась.

В итоге суд запретил мужчине покидать дом с 9 до 20 часов, посещать массовые мероприятия, общаться с потерпевшими и свидетелями, использовать интернет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, который бросил подростка на асфальт.