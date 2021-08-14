В Петербурге задержали мужчину, который бросил подростка на асфальт

Мужчина, который бросил школьника на асфальт, задержан в Петербурге.

«В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

По версии следствия, 13 августа у одного из домов по Загородному проспекту мужчина из-за конфликта схватил 13-летнего подростка за куртку и за ногу, и бросил на асфальт. Пострадавший госпитализирован с травмами. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «б, д» ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении несовершеннолетнего).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кингисеппском районе Ленобласти сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела после избиения и угроз в одной из квартир. Жертвой агрессивного мужчины стала 24-летняя падчерица.