Житель Кингисеппа избил 24-летнюю падчерицу, угрожая ружьем

Инцидент произошел в доме №23 по улице Иванова. Фото: скриншот google/maps

Инцидент произошел в доме №23 по улице Иванова. Фото: скриншот google/maps

В Кингисеппском районе Ленобласти полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту избиения и угроз. Жертвой агрессивного мужчины стала 24-летняя падчерица.

В четверг, 12 августа, в отдел полиции обратилась жительница Кингисеппа. Она сообщила что в квартире дома №23 по улице Иванова ее муж избивает ее дочь.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители выяснили, что 48-летний мужчина не давал своей падчерице выйти из комнаты, при этом бил ее и угрожал двуствольным ружьем.

Оружие было изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина избил и изнасиловал прохожую в парадной на Выборгской улице.