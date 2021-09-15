На В.О. открылся сквер, посвященный к/ф «Осенний марафон»

На В.О. открылся сквер, посвященный к/ф «Осенний марафон»
В Петербурге открылся сквер "Осенний марафон". Фото: скриншот "ВКонтакте"

На Васильевском острове в Петербурге появился сквер, который посвящен фильму Георгия Данелии «Осенний марафон».

Об этом сообщает 15 сентября пресс-служба губернатора Петербурга.

Общественно пространство открылось на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей.

Напомним, что герой фильма Андрей Бузыкин жил в доме №23 на улице Кораблестроителей. Рядом с ним находился пустырь, где он бегал по утрам. Сегодня этот пустырь превратился в городской сквер.

«Эта была по-настоящему народная инициатива. Проект «Сквера «Осенний марафон» предложила жительница Васильевского острова. Он победил в конкурсе «Твой бюджет – 2019», – заявил губернатор Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия.

На территории высадили еще 80 деревьев и 1000 кустарников. Также там поставили скамейки, сделали освещение, положили тротуарную плитку на дорожках, поставили тематические скульптуры.

Gazeta.SPb.ru сообщала, что сады, парки и скверы Петербурга открылись после ненастья.

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