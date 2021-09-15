Сады, парки и скверы Петербурга открылись после ненастья

В Петербурге погода утихла, поэтому сады, парки и скверы вновь стали доступны для горожан.

Об этом сообщает 15 сентября комитет по благоустройству Петербурга.

Штормовой ветер отступил, поэтому в Комитете приняли решение возобновить работу зеленых зон.

Петербуржцы и гости города вновь могут попасть в Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине сильный ветер повалил дерево на машину.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что больше всего потерь в Приморском районе — в Удельном парке не стало шести берез и одной рябины, на Приморском шоссе и в сквере у Коломяжского проспекта сломались две ивы.