Сады, парки и скверы Петербурга открылись после ненастья

Таврический сад. Фото: vk.com/tavricheskysad
Сады Петербурга работают в штатном режиме. Фото: vk.com/tavricheskysad

В Петербурге погода утихла, поэтому сады, парки и скверы вновь стали доступны для горожан.

Об этом сообщает 15 сентября комитет по благоустройству Петербурга.

Штормовой ветер отступил, поэтому в Комитете приняли решение возобновить работу зеленых зон.

Петербуржцы и гости города вновь могут попасть в Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине сильный ветер повалил дерево на машину.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что больше всего потерь в Приморском районе — в Удельном парке не стало шести берез и одной рябины, на Приморском шоссе и в сквере у Коломяжского проспекта сломались две ивы.

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