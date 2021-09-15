Ветер повалил более 60 деревьев в Петербурге

Ветер повалил более 60 деревьев в Петербурге
На Приморском шоссе и в сквере у Коломяжского проспекта сломались две ивы. Фото: скриншот Вконтакте

В Северной столице продолжает бушевать сильный ветер. Он повалил уже более 60 деревьев.

Больше всего потерь в Приморском район — в Удельном парке не стало шести берез и одной рябины, на Приморском шоссе и в сквере у Коломяжского проспекта сломались две ивы. Об этом сообщает Комитет по благоустройству.

В Петродворцовом районе упали семь деревьев, это были клен и яблоня в саду дачи Крона. В центре города, в Александровском саду, сломался ясень, в парке Победы упали три дерева.

Работники продолжают устранять последствия шторма.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге бушует непогода. Спасатели просят горожан держаться подальше не только от деревьев и хлипких конструкций, но и от Финского залива. Что касается Финского залива, то в нем бушуют высоченные волны. Фоторепортаж подготовила Gazeta.SPb.

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