В Петербурге ветер волнует Финский залив и роняет деревья: фоторепортаж Gazeta.SPb

В этот вторник ветер разогнался до 20 метров в секунду, так что горожанам стоит быть внимательнее и осторожнее.

В Санкт-Петербурге сегодня, 14 сентября, бушует непогода: спасатели просят горожан держаться подальше не только от деревьев и хлипких конструкций, но и от Финского залива.

Известно, что на данный момент из-за сильных порывов ветра упали более 60 деревьев в разных районах города. Страдают березы, рябины, ивы и прочие растения. Бригады садовников стараются оперативно устранять последствия непогоды: где-то древесные остатки уже вывезены, где-то – идет раскряжевка и распил стволов.

Что касается Финского залива, то в нем бушуют высоченные волны, которые норовят снести любого на своем пути. Лучше бы не гулять сейчас вдоль воды и оставить эту затею до лучших времен.

Пока непонятно, когда утихнет ветер. Синоптики рассказывают, что порывы в среду могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поваленные деревья и дорожные знаки, ветер 20 м/с, закрытые музеи и парки: в Петербург пришел ураган.