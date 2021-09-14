В Петербурге ветер волнует Финский залив и роняет деревья: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге ветер волнует Финский залив и роняет деревья: фоторепортаж Gazeta.SPb
В Петербурге бушует непогода. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В этот вторник ветер разогнался до 20 метров в секунду, так что горожанам стоит быть внимательнее и осторожнее.

В Санкт-Петербурге сегодня, 14 сентября, бушует непогода: спасатели просят горожан держаться подальше не только от деревьев и хлипких конструкций, но и от Финского залива.

Известно, что на данный момент из-за сильных порывов ветра упали более 60 деревьев в разных районах города. Страдают березы, рябины, ивы и прочие растения. Бригады садовников стараются оперативно устранять последствия непогоды: где-то древесные остатки уже вывезены, где-то – идет раскряжевка и распил стволов.

Что касается Финского залива, то в нем бушуют высоченные волны, которые норовят снести любого на своем пути. Лучше бы не гулять сейчас вдоль воды и оставить эту затею до лучших времен.

В Петербурге бушует непогода. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
В Петербурге бушует непогода. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
В Петербурге бушует непогода. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
В Петербурге бушует непогода. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
В Петербурге бушует непогода. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
В Петербурге бушует непогода. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
В Петербурге бушует непогода. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
В Петербурге бушует непогода. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Пока непонятно, когда утихнет ветер. Синоптики рассказывают, что порывы в среду могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поваленные деревья и дорожные знаки, ветер 20 м/с, закрытые музеи и парки: в Петербург пришел ураган.

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