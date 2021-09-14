Поваленные деревья и дорожные знаки, ветер 20 м/с, закрытые музеи и парки: в Петербург пришел ураган

Сегодня, 14 сентября, в Северной столице наблюдается настоящее буйство стихии: порывы ураганного ветра усилились до более чем 20 метров в секунду, а уровень воды в Неве поднялся выше 130 сантиметров. Музеи и скверы Петербурга закрываются, а на дорогах можно заметить поваленные дорожные знаки и деревья.

Непогода в городе на Неве установилась еще вечером 13 сентября. Сильный ливень затопил станцию метро «Площадь Восстания» — сотрудникам подземки пришлось закрыть вестибюль со стороны Московского вокзала. Вероятно, станция оказалась неподготовлен к дождям: ливневок не оказалось ни в вестибюле, ни на территории вокзала рядом с метро. Пострадала и станция метро «Дунайская», которая, впрочем, подтапливается с пугающей регулярностью.

И спасатели, и синоптики заранее предупреждали, что петербуржцам стоит приготовиться к похолоданию и ненастью. Температура воздуха в Петербурге и Ленобласти сегодня колеблется в пределах +7…+12 градусов. Ветер сменил направление на северо-западное, его порывы достигают 21 метра в секунду.

Ураган не заставил себя ждать: пострадали повалил несколько деревьев и дорожных знаков, в результате чего повреждения получили припаркованные рядом автомобили. Например, на Гранитной улице с корнем вырвало старую липу.

На Невском проспекте, 70, дорожный знак свалился сразу на два автомобиля — из-за этого движение оказалось затруднено сразу по двум полосам. Неподалеку на тротуаре корреспондент Gazeta.SPb заметил разбитое стекло — ветер выбил его из рекламного стенда.

По данным Комитета по благоустройству на утро вторника, в Петербурге упало пять деревьев: на набережной Фонтанки, 1, Приморском шоссе, 47, Краснопутиловской, 71, Бабушкина, 47 и Виленском переулке на пересечении с Парадной улицей. Сейчас их количество, судя по отчетам в социальных сетях, существенно возросло. Для борьбы с последствиями стихии в Смольном мобилизовали почти тысячу человек — на улицы вышли 459 единиц специальной техники и 920 сотрудников.

Помимо прочего, в Петербурге объявлено штормовое предупреждение: вода в Неве поднялась выше 130 см. Напомним, что критическим значением, после которого городу грозит наводнение, является отметка в 160 см. В пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений отметили, что критического повышения уровня воды все же не прогнозируется.

Добавим, что на заливе стихия разбушевалась не на шутку: скорость ветра достигает 24 метров в секунду, а волны — высоты в несколько метров.

Городские службы Ленобласти также наготове: ленинградские энергетики остаются в режиме повышенной готовности, хотя эпицентр урагана сместился в сторону Великого Новгорода. Отключений электричества, связанных с непогодой, в регионе пока не фиксируют.