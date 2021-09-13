Петербургские дожди побеждают новые станции метро: вода на «Дунайской» сочится из всех щелей

Петербургские дожди побеждают новые станции метро: вода на &#171;Дунайской&#187; сочится из всех щелей
Проблемы на "Дунайской" не заканчиваются с самого открытия: станцию регулярно подтапливает. Фото: Gazeta.SPb

Станция метро «Дунайская» Фрунзенско-Приморской линии открылась в октябре 2019 года, и с этого момента практически не успевает высохнуть. В вестибюле регулярно появляются протечки — пассажиры уже не удивляются лужам. Вот и последний дождь не прошел бесследно: подтеки заметил корреспондент Gazeta.SPb.

На данный момент на станции, несмотря на регулярный ремонт в течение двух лет, сохраняются протечки. Кроме того, из строя вышел траволатор, а значит некоторым гражданам, — например, пенсионерам или маломобильным петербуржцам, — будет сложно спуститься. И даже те, кому повезет добраться до платформы, будут страдать от запаха сырости, который неизменно сопровождает пассажиров.

Подтопления на «Дунайской». Фото: Gazeta.SPb
Подтопления на «Дунайской». Фото: Gazeta.SPb
Подтопления на «Дунайской». Фото: Gazeta.SPb

Наконец, из-за протечек доступны не все посадочные места, а половина станции и вовсе огорожена лентой.

Напомним, что проблемы с гидроизоляций обнаружились прямо в день торжественного открытия «Дунайской», 3 октября 2019 года — вода текла прямо из-под свежеположенной плитки целый месяц. Станцию отремонтировали в августе 2020-го, но этого хватило ненадолго.

Подтопления на «Дунайской». Фото: Gazeta.SPb
Подтопления на «Дунайской». Фото: Gazeta.SPb
Подтопления на «Дунайской». Фото: Gazeta.SPb
Подтопления на «Дунайской». Фото: Gazeta.SPb

За два года «сырой» эксплуатации на станции появился мох и плесень, однако закрывать её на ремонт еще в августе 2021-го не торопились, объяснив, что «Дунайская» находится во временной эксплуатации и пока еще находится в ведении КРТИ и Дирекции дорожного транспорта, которые и должны устранять проблемы.

Подтопления на «Дунайской». Фото: Gazeta.SPb
Подтопления на «Дунайской». Фото: Gazeta.SPb
Подтопления на «Дунайской». Фото: Gazeta.SPb

Строительными работами занимался «Метрострой», который и должен был выполнить гарантийный ремонт, но компанию признали банкротом. Нового генерального подрядчика по строительству подземки в Петербурге объявят только в октябре, и неясно, возьмётся ли он за устранение недочетов, допущенных проблемным предшественником.

Подтопления на «Дунайской». Фото: Gazeta.SPb
Подтопления на «Дунайской». Фото: Gazeta.SPb
Подтопления на «Дунайской». Фото: Gazeta.SPb
Подтопления на «Дунайской». Фото: Gazeta.SPb
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