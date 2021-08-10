Покрывшуюся мхом и плесенью «Дунайскую» не планируют закрывать

Покрывшуюся мхом и плесенью &#171;Дунайскую&#187; не планируют закрывать
"Дунайская" заросла мхом и плесенью. Фото: скриншот "Черный список Питер | Санкт-Петербург"

Станцию метрополитена «Дунайская», которая выглядет не лучшим образом, не намереваются закрывать.

Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на пресс-службу Метрополитена города на Неве.

Ранее сообщалось, что петербуржцы связывают плачевное состояние данной станции метрополитена в Северной столице с частыми протечками. Якобы из-за них она и поросла мхом и плесенью.

В пресс-службе объяснили, что станция находится во временной эксплуатации. Кроме того, метрополитену она все еще не принадлежит, а все недостатки «Метростроя» курирует КРТИ и Дирекция дорожного транспорта.

Отмечается, что несмотря на мох и плесень, станция работает исправно, а проблема существует лишь на одном спуске. Поэтому закрывать «Дунайскую» не намереваются.

«Мы неоднократно обращались в подрядные организации, составлены акты. Вся документация ведётся должным образом», — пояснили в метрополитене.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге после ливня протекла станция «Комендантский проспект».

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