В Петербурге после ливня протекла станция «Комендантский проспект»

В Петербургском метрополитене случилась протечка из-за сильных дождей.

Об этом стало известно сегодня, 3 августа. В воде оказалась станция метро фиолетовой ветки «Комендантский проспект». Фотографиями последствий минувшего ливня очевидцы поделились в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, что вестибюль подтопило, а место протечки работники метрополитена огородили красной лентой.

В комментариях под записью пользователи отметили, что течет станция метро «Дунайская», однако кадры, подтверждающие это, не приложили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по состоянию на 7 часов утра 3 августа в городе выпало 48 мм осадков, что составляет почти 2/3 от нормы августа (59%). Ливень повалил 19 деревьев и повредил семь машин в Петербурге.