Почти 50 классов в Петербурге перешли на домашнее обучение из-за ОРВИ

В Петербурге почти полсотни школьных классов отправились на домашнее обучение. Фото: pixabay.com

В Петербурге почти полсотни школьных классов отправились на домашнее обучение. Фото: pixabay.com

Осень — пора простуд и снижения иммунитета. Петербургские школьники не стали исключением. Из-за ОРВИ число детей, переведённых на дистанционное обучение, только увеличивается. Сегодня на карантине порядка 50 классов.

О том, сколько школьников сегодня на домашнем обучении, сообщает пресс-служба петербургского комитета по образованию 16 сентября.

Кроме этого, известно о семи группах дошкольников в шести детских садах, которые также пребывают на карантине.

«Из-за роста сезонного ОРВИ на удалённый формат временно переведены 49 классов в 32 школах, временно закрыты семь групп в шести детских садах», — пишет «Фонтанка», ссылаясь на слова представителей комитета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский врач назвал способы ускорить выздоровление при ОРВИ.