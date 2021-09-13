Российский врач назвал способы ускорить выздоровление при ОРВИ

Так, важно следить за уровнем витамина D. Он положительно влияет на иммунитет. Фото: pixabay.com

Так, важно следить за уровнем витамина D. Он положительно влияет на иммунитет. Фото: pixabay.com

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, как ускорить выздоровление, если болеешь ОРВИ.

Эксперт обратил внимание, что предотвратить эту болезнь сложно, так как от нее нет вакцин. Если противовирусные лекарств не очень хорошо помогают бороться с ОРВИ, то можно ускорить выздоровление, принимая витамины. Так, важно следить за уровнем витамина D. Он положительно влияет на иммунитет. Об этом сообщает Sputnik.

Кроме того, больной ОРВИ должен придерживаться правильного питания, спать не мене восьми часов в день и на время отказаться от спиртного.

Врач отметил, что нарушение этих правил может замедлить выздоровление. Также он посоветовал отказаться от чрезмерных физических нагрузок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии планируют испытать вакцину от коронавируса на малышах в возрасте от шести месяцев до 12 лет.