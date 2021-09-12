В Финляндии вакцину от коронавируса испытают на малышах

В Финляндии вакцину от коронавируса испытают на малышах
Прививку начнут делать маленьким детям. Фото: Pixabay.com

Прививки хотят делать детям от полугода.

В Финляндии планируют испытать вакцину от коронавируса на малышах в возрасте от шести месяцев до 12 лет. Об этом 12 сентября сообщает «Коммерсантъ».

Исследования проводит Центр по изучению вакцин университета Тампере. Также в нем принимают участие ученые из Испании, Польши и США. Для тестирования набирают маленьких добровольцев, результаты будут известны в ближайшем будущем.

Ожидается, что после того, как препарат докажет свою эффективность и безопасность, его применение одобрит Европейским агентством лекарственных средств. Напоминаем, что с августа 2021 года в Финляндии прививают детей в возрасте от 12 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач предупредил о новом психическом расстройстве при коронавирусе. Страх подхватить COVID-19 способен привести к отрицанию болезни.

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