Врач предупредил о новом психическом расстройстве при коронавирусе

Страх заразиться коронавирусом способен привести к отрицанию болезни. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Виктория Читлова.
По ее словам, в медицине такое явление называется диссоциацией, когда психика человека не позволяет болезненной информации попасть в сознание.
Как сообщил URA.RU, специалист объяснила, что при проявлении симптомов заболевания, человек который до этого боялся заболеть, начинает отрицать происходящее. И добавила, что людям в состоянии отрицания необходима помощь.
Психологи проводят с таким клиентом мотивационное интервью. Человек сам осознает свои заблуждения.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что плохое настроение может стать причиной заражения коронавирусом.