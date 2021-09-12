Врач предупредил о новом психическом расстройстве при коронавирусе

Страх заразиться коронавирусом способен привести к отрицанию болезни. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Виктория Читлова.

По ее словам, в медицине такое явление называется диссоциацией, когда психика человека не позволяет болезненной информации попасть в сознание.

Как сообщил URA.RU, специалист объяснила, что при проявлении симптомов заболевания, человек который до этого боялся заболеть, начинает отрицать происходящее. И добавила, что людям в состоянии отрицания необходима помощь.

Психологи проводят с таким клиентом мотивационное интервью. Человек сам осознает свои заблуждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что плохое настроение может стать причиной заражения коронавирусом.